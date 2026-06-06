Азербайджан и Испания провели первые консульские консультации

5 июня в Мадриде состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что на консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, а испанскую делегацию - руководитель Главного управления по делам испанцев за рубежом и консульским вопросам Каролина Альварес.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Испанией, являющейся страной-партнёром Азербайджана, в консульской сфере, включая подписание новых двусторонних документов по данной области и цифровизацию консульских услуг.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран, а также перспективы многостороннего и двустороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Королевством Испания в сферах юстиции, правоохранительных органов, прокуратуры, миграции, образования и визовой политики.