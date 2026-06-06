Британский фермер устроил "сюрприз" для туристов

Фермер в Великобритании облил десятки автомобилей туристов коровьим навозом.

Как передает Day.Az со ссылкой на британские СМИ, причиной стало то, что транспортные средства были припаркованы на поле мужчины, несмотря на предупреждающие знаки.

По словам инициативного фермера, последней каплей стало то, что он заметил, как незаконно припарковавшиеся туристы мусорили.

Местная полиция подтвердила, что мужчина действовал в рамках существующих законов и не столкнется с какими-либо штрафами.