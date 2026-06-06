Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla

Skoda рассекретила новый кроссовер Peaq размером с Kodiaq. Главная особенность крупного электрического кроссовера - низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, как у спорткара. Cx новинки составляет всего 0,249, что вплотную приближает новинку чешской фирмы по этому показателю к Tesla Model Y. Audi Q6 e-tron с его коэффициентом 0,28 оставлен позади, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Чтобы добиться такого показателя, инженерам пришлось пересмотреть сотни деталей. Одна из главных проблем - колеса. Вращающиеся диски создают турбулентность, и с ней борются комплексно. В частности, инженеры сместили дефлекторы ближе к решетке радиатора. Это потребовало удлинения внутренних каналов, но сохранило чистоту дизайна Modern Solid.

Дополняют картину интегрированный спойлер колесной арки, воздушный дефлектор под днищем, активная шторка между радиаторами и аэродинамические колпаки на колесах. На крыше предусмотрен спойлер. В Skoda подчеркивают, что аэродинамика влияет не только на энергопотребление и запас хода, но и на другие характеристики автомобиля.

"Наружное зеркало наглядно демонстрирует, что аэродинамика - это не только снижение сопротивления. Его форма также влияет на шум ветра и на скорость загрязнения зеркального стекла во время движения", - отметил координатор отдела аэродинамики Skoda Штепан Янда.

Полноценная премьера модели ожидается во второй половине 2026 года. Peaq станет самым большим электромобилем Škoda, а по запасу хода, вероятно, превзойдет Enyaq (до 585 км по испытательному циклу WLTP).