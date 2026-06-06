Молодежная сборная Азербайджана сыграет с Бахрейном

Молодежная сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Рашада Эюбова встретится со сборной Бахрейна U-21.

Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Напомним, что следующий товарищеский матч молодежная сборная Азербайджана проведет 9 июня против команды Кыргызстана U21.