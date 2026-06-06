https://news.day.az/sport/1839679.html Молодежная сборная Азербайджана сыграет с Бахрейном Молодежная сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Рашада Эюбова встретится со сборной Бахрейна U-21. Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Молодежная сборная Азербайджана сыграет с Бахрейном
Молодежная сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Рашада Эюбова встретится со сборной Бахрейна U-21.
Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Напомним, что следующий товарищеский матч молодежная сборная Азербайджана проведет 9 июня против команды Кыргызстана U21.
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