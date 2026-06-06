Венгрия усиливает культурный диалог с Азербайджаном

Дружественные отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма в интервью Trend в рамках своего визита в Гянджу.

Посол отметил, что Венгрия придаёт особое значение развитию культурных связей с Азербайджаном и продолжает деятельность в этом направлении.

"Между Венгрией и Азербайджаном существуют очень дружественные отношения. Мы поддерживаем эти связи и также стараемся знакомить Азербайджан с венгерской культурой. С этой целью мы и приехали в город Гянджа. Я очень рад быть здесь. Гянджа - второй по величине, исторический город Азербайджана. Кроме того, мы находимся на родине Низами Гянджеви. Представление венгерской культуры здесь - большая гордость для нас", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что в рамках "EuroVillage" были продемонстрированы образцы национального культурного наследия Венгрии. По его словам, на мероприятии были представлены национальные орнаменты Венгрии и украшения, изготовленные с использованием особой техники.

Посол отметил, что эти украшения создаются путём соединения мелких камней особым способом и отражают национальные фольклорные символы Венгрии.

"Для этого мероприятия в Гянджу приехали два народных мастера из Венгрии - Беатрикс и Сидония Ханембош. Мы рады представлять Венгрию на фестивале "EuroVillage" и быть в Гяндже", - добавил дипломат.