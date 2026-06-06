https://news.day.az/society/1839694.html Пожар вспыхнул в магазине стройматериалов в Баку - ВИДЕО В поселке Бина Хазарского района произошел пожар в магазине строительных материалов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и потушить, не допустив его распространения на всю территорию магазина площадью 200 кв.
Пожар вспыхнул в магазине стройматериалов в Баку - ВИДЕО
В поселке Бина Хазарского района произошел пожар в магазине строительных материалов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и потушить, не допустив его распространения на всю территорию магазина площадью 200 кв. м, а также на расположенный рядом частный жилой дом.
В результате пожара огнем были повреждены конструкции магазина на площади 100 кв. м.
Остальная часть торгового объекта и соседний жилой дом были спасены от огня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре