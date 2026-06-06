Пожар вспыхнул в магазине стройматериалов в Баку

В поселке Бина Хазарского района произошел пожар в магазине строительных материалов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и потушить, не допустив его распространения на всю территорию магазина площадью 200 кв. м, а также на расположенный рядом частный жилой дом.

В результате пожара огнем были повреждены конструкции магазина на площади 100 кв. м.

Остальная часть торгового объекта и соседний жилой дом были спасены от огня.