Жесткий сюрприз от Пашиняна для армян, приехавших голосовать из России

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Николе Пашиняне и выборах в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

В общем, Никол Пашинян выкатил козырного туза за сутки до выборов. По данным пашиняновских же СМИ, премьер Армении поручил закрыть выезд из страны всем гражданам Армении призывного возраста, прибывших из РФ в последние дни.

И вот в чем тут прикол: пророссийская оппозиция несколько последних недель организовывала въезд в Армению из РФ тысяч - по некоторым данным десятков тысяч - российских армян с паспортами, чтобы те проголосовали "за кого надо". За Самвела Карапетяна, естественно.

Об этом много писалось и даже есть подробности - кому интересно, можно почитать The Insider.

Так или иначе, Воваевич придумал, как нейтрализовать этот фактор, и выкатил свой прием: дело в том, что естественно, большинство прибывающих - мужики, и они конечно призывного возраста. Кроме того, в Армении при голосовании на участке ставят - внимание - ШТАМП В ПАСПОРТ.

А это значит, что когда проголосовавшие "россияне" с армянскими паспортами поедут домой, их примет полиция - и отправит ... служить в доблестную армянскую армию!

За идею - "пятерка", конечно. В итоге маневр Пашиняна заключается в том, что приехавшим предлагается спокойно выехать из Армении, если они НЕ БУДУТ голосовать.

Что из этого выйдет, узнаем уже завтра.