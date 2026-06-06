Глава UFC назвал условие для исторического достижения Перейры

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава промоушена сделал громкое заявление в преддверии возможного поединка бразильца против Сириля Гана за временный чемпионский титул.

"Если Перейра выиграет третий титул в тот вечер, он перепрыгнет через Джона Джонса и станет величайшим бойцом всех времен", - заявил Уайт.

В случае победы над французским тяжеловесом Перейра может стать обладателем чемпионских поясов уже в третьей весовой категории, что станет уникальным достижением в истории организации.

38-летний бразилец начал профессиональную карьеру в ММА в 2015 году. На его счету 13 побед, 11 из которых были одержаны досрочно, а также три поражения.

Ранее Перейра становился чемпионом UFC в среднем и полутяжелом весе, закрепив за собой статус одной из главных звезд современного смешанного единоборства.