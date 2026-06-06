Шасси самолета обрушилось прямо в аэропорту

Шасси самолета Boeing 787-9 авиакомпании Lufthansa обрушилось, когда самолет находился в аэропорту немецкого Франкфурта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: