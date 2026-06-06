Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Швеции Карлу XVI Густаву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу - постоянного процветания".