https://news.day.az/officialchronicle/1839678.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Швеции Карлу XVI Густаву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше величество...
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Швеции Карлу XVI Густаву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу - постоянного процветания".
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