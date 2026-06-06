один из них погиб

При исполнении служебных обязанностей на территории Омарского перевала в Кяльбаджарском районе военнослужащие азербайджанской армии Мансимли Раджаб Мириш оглу и Османов Ильяс Джошгун оглу поскользнулись и упали в ущелье из-за снежных и обледенелых условий местности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.

"Военнослужащему Османову Ильясу Джошгун оглу, получившему травмы, была немедленно оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в ближайшее медицинское учреждение. Его состояние оценивается как стабильное.

С сожалением сообщаем, что спасти Мансимли Раджаба Мириш оглу, получившего тяжёлые травмы, не удалось.

Руководство Министерство обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, разделяет их горе и желает скорейшего исцеления раненому военнослужащему", - говорится в сообщении Минобороны.

По факту проводится расследование.