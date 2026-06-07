В Армении задержали еще 5 человек из-за дачи и получения предвыборной взятки

В Армении задержали еще 5 человек по обвинениям в даче и получении предвыборной взятки.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

"Получены фактические данные о том, что председатель участковой комиссии от альянса партий "Сильная Армения", пользуясь предусмотренной законом возможностью выдвижения членов участковых избирательных комиссий, при выборе членов комиссии отдавал предпочтение тем лицам, которые согласились при условии включения в комиссию и получения за это вознаграждения обеспечить голосование как самих себя, так и привлеченного ими конкретного числа лиц. Таким образом, членство в комиссии и предусмотренное за него вознаграждение фактически использовались как средство приобретения голосов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инициировано уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски.

Ранее мы сообщали, что в Армении выявлены случаи подкупа избирателей в преддверии парламентских выборов.