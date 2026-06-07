Пашинян проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в Национальное собрание.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян посетил один из избирательных участков в Ереване и отдал свой голос.

Отметим, что в Армении продолжается голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый состав Национального собрания страны.