https://news.day.az/world/1839822.html Пашинян проголосовал на парламентских выборах - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в Национальное собрание. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян посетил один из избирательных участков в Ереване и отдал свой голос.
Пашинян проголосовал на парламентских выборах - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в Национальное собрание.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян посетил один из избирательных участков в Ереване и отдал свой голос.
Отметим, что в Армении продолжается голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый состав Национального собрания страны.
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