Гочдаши - свидетели реальной истории Южного Кавказа

Автор: Лейла Таривердиева

Во время проходившего недавно в Баку Всемирного форума городов многочисленные гости мероприятия посещали Ичеришехер. И как-то пришлось услышать от одного из гостей после осмотра Базарной площади удивление: а разве эти каменные бараны не армянские?

Гость был, судя по всему, из европейской страны и транслировал то, что десятилетиями продвигалось в международное экспертное пространство армянской пропагандой. Каменные бараны, или Гочдаши - это исторические маркеры Южного Кавказа. Эти памятники прошли века и содержат в себе информацию об истории региона. По этой причине, в рамках проводившейся ранее нашими соседями экспансионистской политики, Гочдаши и Атдаши подлежали армянизации. Добиться этого не удалось, потому что эти памятники встречаются не только на тех территориях, на которые претендовали наши соседи, но и на всем тюркском пространстве, и их нахождение на Алтае или в Казахстане армянам было бы сложно объяснить. Тем не менее, нарративы местами закрепились в околонаучной среде и временами всплывают, хотя в новых реалиях все реже и реже.

Гочдаши - это не просто скульптуры, это надгробные памятники, закрепленные в тюркской традиции. При разрушении азербайджанских кладбищ на прежде оккупированных территориях многие памятники были потеряны. Но признаки вмешательства, как свидетельствуют специалисты, имеются и на территориях, не находившихся под оккупацией. То есть изменения были внесены еще в советские времена, что говорит о том, что работа над "армянской историей" региона началась давно.

Несколько лет назад известный украинский археолог Татьяна Крупа, принимавшая участие в исследованиях, проведенных международной рабочей группой в Товузском районе, рассказала о некоторых таких фактах в интервью Day.Az.

"На одном из кладбищ мы отметили наличие изменения облика местных надгробий. Проще говоря, одна из сторон надгробия в нескольких случаях была зачищена и перебиты надписи: традиционная азербайджанская иконография надгробий (мы таких надгробий видели много) была дополнена армянскими надписями, сделанными гораздо позже изготовления самих надгробий. Об этом можно судить по нарушенным колониям мхов и лишайников, отличающейся технике резьбы. Я сужу об этом как реставратор: принято отмечать малейшие детали в бытовании артефакта", - рассказала Татьяна Крупа.

Как рассказал Day.Az руководитель исследовательской группы "Охотники за артефактами", краевед Сабит Гурбанов, в нашей географии Гочдашей смело можно считать наследием азербайджанских тюрок, так как они в основном расположены на территории компактного исторического проживания нашего народа. В самом Азербайджане, по всей территории Западного Азербайджана (Иреван, Зенгезур, Горный Борчалы, Гейча и т.д.), южной части Грузии в Квемо Картли (исторический Борчалы), Южного Азербайджана (Иран), на востоке и северо-востоке Турции (Карс, Тунджели, Эрзурум). Все перечисленные территории являются историческим ареалом проживания азербайджанских тюрок. Азербайджанские тюрки по сей день живут на указанных территориях за исключением Западного Азербайджана (Армении).

"К примеру, по поводу происхождения данных памятников на территории Грузии писала грузинский археолог Манана Синауридзе в своем труде "Результаты археологического изучения Болнисского района 1969-77 гг.". На стр. 55 она отмечает: "как сами скульптуры, так и изображенные на них предметы характерны для тюрков кочевников. Дата распространения этих памятников совпадает с датой появления тюрок и, наоборот, дата их прекращения связывается с датой изгнания тюрок из Грузии. Географический ареал, сохранивший эти скульптуры,- это территория, на которой кочевали тюркские племена Гара и Аг-Гоюнлу". Грузинские археологи приходит к выводу, что "надгробия в виде баранов и лошадей являются памятниками тюркских племен и лишь во вторичных случаях были использованы грузинским населением".

Должен сказать, что такие памятники принадлежат не только азербайджанцам, но и тюркской культуре в целом. Ареал их распространения не ограничивается нашей географией. Они также встречаются на территории Мангистауской облости Казахстана, в Хакасии, в Барнауле (древний образец каменного овна установлен перед краеведческим музеем), в Алтайском крае, в древнетюркском культово-поминальном комплекс VI-VIII веков Шивээт Улаан (Монголия).

Гочдашы говорят о славном прошлом нашего народа. Это надгробные камни, которые воздвигались полководцам и знатным бекам. Овен испокон веков являлся у азербайджанских тюрок символом мужества и отваги. В нашем языке есть слова "гочу", "гочаг", происходящие от "гоч" и символизирующие отважного мужчину. Должен подчеркнуть, что такие надгробные камни воздвигали исключительно на могилах мужчин. Помимо отваги, овен, баран является также символом изобилия и богатства.

Как известно, основным занятием тюрков являлось скотоводство, что сказалось на культуре, традициях, кухне этих народов. Для тюрков, ведших кочевой или полукочевой образ жизни, баран являлся основным ресурсом существования и развития.

Эти памятники встречаются почти по всему Азербайджану. Но существует несколько мест, где сосредоточено особенно много зооморфных памятников в виде овнов. Это Нахчыван, Ярдымлы, Лерик, Масаллы, Газах, Шамкир, Товуз, Гедабек. А до оккупации большое количество гочдашей находилось в Карабахском регионе, но сейчас от этих памятников мало что осталось", - сказал краевед.