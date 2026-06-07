Гочдаши - свидетели реальной истории Южного Кавказа

Автор: Лейла Таривердиева

Во время проходившего недавно в Баку Всемирного форума городов многочисленные гости мероприятия посещали Ичеришехер. И как-то пришлось услышать от одного из гостей после осмотра Базарной площади удивление: а разве эти каменные бараны не армянские?

Гость был, судя по всему, из европейской страны и транслировал то, что десятилетиями продвигалось в международное экспертное пространство армянской пропагандой. Каменные бараны, или Гочдаши - это исторические маркеры Южного Кавказа. Эти памятники прошли века и содержат в себе информацию об истории региона. По этой причине, в рамках проводившейся ранее нашими соседями экспансионистской политики, Гочдаши и Атдаши подлежали армянизации. Добиться этого не удалось, потому что эти памятники встречаются не только на тех территориях, на которые претендовали наши соседи, но и на всем тюркском пространстве, и их нахождение на Алтае или в Казахстане армянам было бы сложно объяснить. Тем не менее, нарративы местами закрепились в околонаучной среде и временами всплывают, хотя в новых реалиях все реже и реже.

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Гочдаши - это не просто скульптуры, это надгробные памятники, закрепленные в тюркской традиции. При разрушении азербайджанских кладбищ на прежде оккупированных территориях многие памятники были потеряны. Но признаки вмешательства, как свидетельствуют специалисты, имеются и на территориях, не находившихся под оккупацией. То есть изменения были внесены еще в советские времена, что говорит о том, что работа над "армянской историей" региона началась давно.

Несколько лет назад известный украинский археолог Татьяна Крупа, принимавшая участие в исследованиях, проведенных международной рабочей группой в Товузском районе, рассказала о некоторых таких фактах в интервью Day.Az.

"На одном из кладбищ мы отметили наличие изменения облика местных надгробий. Проще говоря, одна из сторон надгробия в нескольких случаях была зачищена и перебиты надписи: традиционная азербайджанская иконография надгробий (мы таких надгробий видели много) была дополнена армянскими надписями, сделанными гораздо позже изготовления самих надгробий. Об этом можно судить по нарушенным колониям мхов и лишайников, отличающейся технике резьбы. Я сужу об этом как реставратор: принято отмечать малейшие детали в бытовании артефакта", - рассказала Татьяна Крупа.

Как рассказал Day.Az руководитель исследовательской группы "Охотники за артефактами", краевед Сабит Гурбанов, в нашей географии Гочдашей смело можно считать наследием азербайджанских тюрок, так как они в основном расположены на территории компактного исторического проживания нашего народа. В самом Азербайджане, по всей территории Западного Азербайджана (Иреван, Зенгезур, Горный Борчалы, Гейча и т.д.), южной части Грузии в Квемо Картли (исторический Борчалы), Южного Азербайджана (Иран), на востоке и северо-востоке Турции (Карс, Тунджели, Эрзурум). Все перечисленные территории являются историческим ареалом проживания азербайджанских тюрок. Азербайджанские тюрки по сей день живут на указанных территориях за исключением Западного Азербайджана (Армении).

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"К примеру, по поводу происхождения данных памятников на территории Грузии писала грузинский археолог Манана Синауридзе в своем труде "Результаты археологического изучения Болнисского района 1969-77 гг.". На стр. 55 она отмечает: "как сами скульптуры, так и изображенные на них предметы характерны для тюрков кочевников. Дата распространения этих памятников совпадает с датой появления тюрок и, наоборот, дата их прекращения связывается с датой изгнания тюрок из Грузии. Географический ареал, сохранивший эти скульптуры,- это территория, на которой кочевали тюркские племена Гара и Аг-Гоюнлу". Грузинские археологи приходит к выводу, что "надгробия в виде баранов и лошадей являются памятниками тюркских племен и лишь во вторичных случаях были использованы грузинским населением".

Должен сказать, что такие памятники принадлежат не только азербайджанцам, но и тюркской культуре в целом. Ареал их распространения не ограничивается нашей географией. Они также встречаются на территории Мангистауской облости Казахстана, в Хакасии, в Барнауле (древний образец каменного овна установлен перед краеведческим музеем), в Алтайском крае, в древнетюркском культово-поминальном комплекс VI-VIII веков Шивээт Улаан (Монголия).

Гочдашы говорят о славном прошлом нашего народа. Это надгробные камни, которые воздвигались полководцам и знатным бекам. Овен испокон веков являлся у азербайджанских тюрок символом мужества и отваги. В нашем языке есть слова "гочу", "гочаг", происходящие от "гоч" и символизирующие отважного мужчину. Должен подчеркнуть, что такие надгробные камни воздвигали исключительно на могилах мужчин. Помимо отваги, овен, баран является также символом изобилия и богатства.

Как известно, основным занятием тюрков являлось скотоводство, что сказалось на культуре, традициях, кухне этих народов. Для тюрков, ведших кочевой или полукочевой образ жизни, баран являлся основным ресурсом существования и развития.

Эти памятники встречаются почти по всему Азербайджану. Но существует несколько мест, где сосредоточено особенно много зооморфных памятников в виде овнов. Это Нахчыван, Ярдымлы, Лерик, Масаллы, Газах, Шамкир, Товуз, Гедабек. А до оккупации большое количество гочдашей находилось в Карабахском регионе, но сейчас от этих памятников мало что осталось", - сказал краевед.