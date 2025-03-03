Тамги в Азербайджане – древний ключ от кода тюркской идентичности

Немало загадок хранит азербайджанская земля. И нередко разгадка этих тайн лежит на поверхности. Надо только внимательнее взглянуть.

Одним из ключей к разгадке этих тайн является тюркская тамга.

Тамга - это родоплеменной символ, пришедший из глубины веков и несущий в себе информацию. Их не смогло уничтожить время, они сохранились и дошли до наших дней, чтобы рассказать о прошлом, о наших корнях. Тамги передавались в роду от поколения к поколению. Считается, что эти знаки имеют сакральный смысл и символизируют тотемного покровителя того или иного рода и племени. По мнению исследователей, в этих знаках содержится некая магия.

Самые древние тамги состояли из нескольких линий, более поздние уже представляли собой усложненный рисунок, менявшийся по мере развития тюркской цивилизации. К сожалению, этот пласт нашей истории пока недостаточно исследован, а многие тамга не расшифрованы.

Поисками и систематизацией древних тюркских тамг активно занимается инициативная группа "Охотники за артефактами", в которую входят ученые и независимые исследователи. Недавно группа совершила очередную экспедицию в Гаджигабульский район, где обнаружила новые образцы тюркских тамг.

Подробностями находок и взглядом на исследования тамг с Day.Az поделился краевед и руководитель "Охотников за артефактами" Сабит Гурбанов (Джоджулу).

Тамги Гаджигабула идентичны тамгам Гобустана, которые ранее были обнаружены нашей командой. К сожалению, в нашей стране данная тема слабо изучена. И дать точное определение, каким именно племенам принадлежали эти родовые печати, очень сложно. Но есть предположения, что тамги на территории Гаджигабула принадлежат родам племени Хиля, с названием которого связан ряд топонимов на территории Азербайджана, в частности поселок Амираджан, который в прошлом назывался Хиля.

Наша инициативная группа занимается поиском тамг давно. Недавно мы провели очередное исследование в Гаджигабуле, и теперь к списку из более чем 200 обнаруженных нами племенных клейм добавлено семь новых.

Считаю, что тамги требуют серьезного изучения, потому что являются частью древнего кода азербайджанской, тюркской идентичности. Глубокое изучение этой темы поможет так же в охране со стороны государства и сохранении для потомков этих эпиграфических памятников. Начинать надо уже сейчас, потому что мы можем потерять эту важную часть нашей истории. Было написано несколько работ о тамгах в целом, но они посвящены только наскальным рисункам, найденным в Гобустане в районе "Холма с письменами" (Yazılı təpə). На мой взгляд, это большое упущение.

В январе совместно со спортивным альпинистским клубом QARTAL инициативная группа "Охотники за артефактами" организовала 15-километровый поход к суфийским святыням, кладбищам и курганам, расположенным в районах Набур и Хильмилли Гобустанского района. Нашей целью было привлечь внимание к культурному наследию нашей родины. Как исследовательская группа, мы стремимся к систематической организации подобных туров.

Между тем, наши тамги привлекали внимание иностранных исследователей еще столетия назад. Первые научные упоминания о тамге на территории Азербайджана встречаются у немецкого ученого и путешественника Адама Олеария. В 1636 году он зарисовал четыре тамги, обнаруженные им на стенах караван-сарая у горы Бешбармаг. Однако Олеарий ошибочно принял их за рунические письмена. В 1772 году российский государственный деятель и ученый Дмитрий Кантемир зарисовал две тамги, изображенные у ворот Киямат крепостной стены Дербента. Свой рисунок Кантемир сопроводил пояснением: "Очевидно, татарские тамги".

Самое интересное, что обнаруженные в Азербайджане тамги идентичны символам, найденным в Крыму и на Северном Кавказе, известным как "Древние тамги Хазар". Короче говоря, наши предки оставили свой след как древние жители этих земель. В прямом смысле слова, между прочим.

Как можно систематизировать уже найденные образцы? Можно заняться общей классификацией всех тамг, найденных на территории Азербайджана. Среди них есть некоторые образцы, идентичные тамгам 24-х Огузских племен, таких, как Кайы, Салур, Алайонтлу, Баят, Баяндур, Игдыр, Япарлы, Авшар и т.д. Также есть образцы, идентичные тамгам времен Хазарского Каганата, которые были изучены Троясрким и классифицировались как "Древние тюркские тамги Хазар".

На территории Азербайджана обнаружено огромное количество тамг, относящихся к разным тюркским народам и племенам, в частности, к Огузам. Тамга - это знак принадлежности, печать того или иного рода. Тамга имеет однозначно тюркское происхождение. Есть даже версия, что слово "таможня" происходит от "тамга". Наши, тюркские тамги помимо Азербайджана встречаются, можно сказать, во всех странах проживания тюркского этноса. На территории Азербайджана они встречаются на Абшероне, в Гобустане, Сангачале, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Гаджигабуле, Джалилабаде, в Карабахе (Ходжавенд, Лачин, Кяльбаджар, Губадлы и др.). Тамги встречаются и в Западном Азербайджане (нынешняя Армения). Отличаются тамги датировкой, принадлежностью тому или иному роду или племени, а также способами вырезки на камне.

Тамги упоминаются в произведениях некоторых средневековых авторов, таких, как "Лугати Ит Турк" Махмуда Кашгари , "Шяджяряи Терекеме" Абуль Гази, а также в работах уже упомянутого мной Адама Олеария. Изучение тамг должно стать одним из приоритетных направлений в нашей исторической науке, их изучение может сыграть важную роль в плане этнографических исследований региона.

Как-то я наткнулся на статью российских исследователей, которые случайно обнаружили очень интересные и древние петроглифы в пещерах Эль-Абьяд в Сирии, недалеко от Пальмиры. Основное внимание историков и исследователей привлекли петроглифы с изображениями горных козлов и архаров, которые часто встречаются в Центральной Азии и Южной Сибири, следы шумерской культуры. Но они ни словом не обмолвились о тамгах на стенах пещер Эль-Абьяд, отчетливо видимых на фотоматериалах. Можно предположить предвзятость, но я думаю, причина в отсутствии подробной информации о тюркских тамгах. При изучении опубликованных фотоматериалов пещер Аль-Абьяд, можно увидеть сходства между найденными там изображениями и петроглифами и клеймами различных тюркских племен, например, Салур, Даракдамга, Гримгирей, Адаи, Озтамга, Баят, Гайи (Дуло) и др., найденных в Гобустане и Шамахы.

Кстати, есть данные, что тюркские Тамги, найденные на Кавказе, почти на полторы тысячи лет старше, чем найденные на Алтае.

Лейла Таривердиева