Очередное доказательство исторического лидерства тюрок на Кавказе

Некоторое время назад в селении Сюндю Гобустанского района в ходе строительства сельской школы была сделана уникальная находка. Во время рытья фундамента вскрылся очень старый археологический слой, содержащий множество артефактов.

Местные жители сообщили о находке в Баку, и на днях регион посетили специалисты международной рабочей группы "В поисках солнца".

Отметим, что в рабочую группу, созданную по инициативе Центра истории Кавказа при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, а также Центральной научной библиотеки НАНА, входят историки, археологи, этнографы, специалисты разного профиля Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана, Литвы и других стран. Цель проекта - сбор материалов о богатом культурном и историческом наследии Азербайджана.

Как сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа, доцент Кафедры ЮНЕСКО, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, точная датировка находок еще будет установлена, но уже сейчас можно говорить об их уникальности и большой значимости с точки зрения истории Азербайджана и тюркской истории в целом.

"На данный момент строительство школы временно приостановлено и намечено провести здесь археологические раскопки. Об этом нам сказал сопровождавший нашу экспедицию директор местной школы Зия Меликов, который курирует строительство. Он также показал найденные артефакты и дал необходимые пояснения касательно их обнаружения.

Азербайджан очень богат памятниками материальной культуры и истории, археологическими свидетельствами древности и уникальности этой земли. На месте строительства школы в Сюндю обнаружены остатки кирпичей, обломки и уцелевшие глиняные кувшины с изображением древних тюркских тамг, которые также были широко распространены среди хазар и других тюркских народов. Уточню, что тамга - это родовой фамильный знак, печать. Что самое интересное, подобные тамга широко распространены на территории Азербайджана вплоть до позднего средневековья и даже до XX века. Такие же родовые знаки встречаются на могильных камнях, стенах караван-сараев, их можно увидеть даже среди наскальных рисунков Гобустана. На этой территории вообще много следов древних культур, в частности об этом свидетельствуют небольшие холмы в окрестностях села Сюндю", - сказал Гусейнов.

По словам историка, важно, что множество тамг обнаружены в Гобустане, Шамахы, Габале, в другие западных районах Азербайджана, то есть на территории, которая в древности относилась к Кавказской Албании. Эти тамги до сих пор идентифицируются и распространены среди различных тюркских народов. Эти знаки имели хождение среди тюркских племенных союзов и служили государственной символикой тюркских империй.

Найденные в Гобустане тамги приблизительно относятся к 3-му веку до нашей эры. И это еще раз подтверждает, что тюркские народы издревле жили на территории Кавказа и играли основную, ведущую роль в Кавказской Албании, отметил наш собеседник. Он отметил, что слово "тамга" само по себе имеет тюркское происхождение и было заимствовано другими языками. Это в какой-то степени доказывает, что данная знаковая система была введена тюрками.

В беседе с Day.Az историк подчеркнул, что село Сюндю интересно не только этими находками. В Азербайджане вообще очень много памятников, о которых мало кто знает. Взять хотя бы так называемые Гобустанские пещеры. Это система вырубленных в скале помещений, расположенных в труднодоступном месте на склоне горы Гуюлу южнее села Сюндю. Это уникальное место, очень напоминающее знаменитые пещеры в турецкой Каппадокии.

"В ходе последней экспедиции мы с членами рабочей группы "В поисках солнца" Ильгаром Гасановым и Сабитом Курбановым поднялись туда. Помимо Каппадокии, есть сходство и с пещерами горного массива Кешикчидаг на азербайджано-грузинской границе. Эти пещеры многие века служили укрытием или местом проживания. Также здесь укрывалось население Сюндю в марте-апреле 1918 года, во время учиненного армянскими националистами геноцида азербайджанцев в Шамахы, унесшего тысячи жизней невинных людей.

В селе 36 кладбищ с уникальными надгробными памятниками, снабженными интересной символикой и узорами. Также село славится тем, что сохранило средневековые суфийские традиции и медитативные обряды. А сельская мечеть "Абу Бакр", построенная в 920 году, является одной из старейших на Кавказе", - сказал наш собеседник.

Лейла Таривердиева

Фото предоставлены руководителем группы "Охотники за артефактами", членом международной рабочей группы "В поисках Солнца" Сабитом Курбановым и представителем РГ по региону Яшаром Гамдуллаевым.