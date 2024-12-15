В Баку состоялся круглый стол “Гобустан как сакральный код человечества”

Сегодня в арт-центре Nine Senses прошел круглый стол "Гобустан как сакральный код человечества", организованный арт-центром Nine Senses в рамках исследовательского проекта "Коды Гобустана" при поддержке AZBRAND. На мероприятии собрались ученые, исследователи и представители творческих профессий, чтобы обсудить культурное, историческое и сакральное наследие древней цивилизации Гобустана.

Директор студии Наталья Жукова отметила, что на мероприятии собрались историки, антропологи, этнографы и эзотерики, чтобы обсудить две точки зрения на происхождение человечества - научную и эзотерическую.

"Мы хотим еще раз напомнить людям, что Гобустан - это мощнейшая зона активации, огромное место силы, где могла зародиться человеческая цивилизация, - подчеркнула Наталья Жукова. - Некоторые антропологи и историки уже выдвигают версию, что древние люди вышли именно с Кавказа. Пусть эта гипотеза пока не имеет строгих научных доказательств, но мы считаем важным обратить на нее внимание".

Модератор круглого стола отметила, что задача мероприятия - не противопоставлять разные взгляды, а "посмотреть на границы возможного, ведь реальность для каждого своя": "Ученые опираются на доказуемые факты, в то время как некоторые люди просто верят в существование определенных явлений".

Началом мероприятия послужил показ фильма Тогрула Авшара, снятого в живописных локациях Гобустана. Фильм исследовал сакральную связь человека с природой и открыл зрителям уникальную энергию "мест силы". Режиссер картины Тогрул Афшар рассказал, что съёмки второй части прошли, буквально, за несколько дней. Одна часть снималась в стенах Nine Senses, другая - в Гобустане.

После просмотра фильма участники мероприятия окунулись в выступления спикеров, сопровожденные модерацией директора арт-центра Натальи Жуковой, дополненные активным обсуждением присутствующих.

Основные спикеры и темы их выступлений:

Тарлан Манафов, шаман Гобустана.

Тема: "Код Гобустана".

Доклад затронул уникальность Гобустана как сакрального пространства, где пересекаются древние традиции, мифология и мировоззрение.

"Наша цель - показать всему миру уникальность и значимость духовного наследия Азербайджана. Здесь, на небольшой территории, сконцентрированы корни многих религий и древних знаний", - отметил Манафов.

По его словам, данный круглый стол проводится в рамках большого грандиозного проекта - строительство центра Сакрального Азербайджана.

Алигейдар Мамедов , председатель НПО "Хаяджан", эксперт по лесному биоразнообразию.

Тема: "Параллельная эволюция".

В своем докладе спикер исследовал древние цивилизации Азербайджана через призму их духовного и экологического наследия.

, председатель НПО "Хаяджан", эксперт по лесному биоразнообразию. Тема: "Параллельная эволюция". В своем докладе спикер исследовал древние цивилизации Азербайджана через призму их духовного и экологического наследия. Сабит Джоджулу, краевед и руководитель инициативной группы "Охотники за артефактами".

Тема: "Тюркское культурное наследие Гобустана".

Доклад подчеркнул важность сохранения тюркских символов и включения тамг Гобустана в список охраняемых объектов.

Особое внимание участников привлекла презентация художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Этот уникальный арт-объект перенес гостей в футуристическую интерпретацию Гобустана, объединяющую мифологию, искусство и современность. Автор лично рассказал о процессе создания работы и символах, заложенных в проекте. Он отметил, что проект не только поднимает вопрос об экологической ответственности человечества, но и вдохновляет зрителей ценить и защищать культурное наследие.

Мероприятие сопровождалось фуршетом от Vida Cafe, где гости смогли насладиться блюдами здорового питания и авторской кухней. Атмосферу вечера дополнило великолепное исполнение произведений классической музыки талантливой пианисткой Лейлой Кулиевой, чья игра наполнила пространство гармонией и вдохновением.

Кульминацией круглого стола стало подписание "Итоговой Декларации о Намерениях: Коды Гобустана - Путь к Будущему Азербайджана", где участники заявили о своем намерении объединить усилия для популяризации Гобустана как ключевого культурного и исторического объекта на мировой арене.

Декларация отражает следующие цели:

Развитие эзотерического туризма.

Создание рабочих групп и интегрированных туристических программ.

Содействие межкультурному диалогу.

Организация международных мероприятий.

Арт-центр Nine Senses и AZBRAND выражают благодарность всем участникам и гостям за активное участие и интерес к сакральному наследию Азербайджана.

Об организаторах:

Nine Senses - арт-центр творчества и саморазвития - атмосферное место на берегу Каспийского моря, где вы можете провести от часа до целых выходных всей семьей, оставшись на ужин в кафе здорового питания. Миссия Центра - создавать безопасное и гармоничное пространство для творчества, отдыха, саморазвития, и раскрытие веселого свободного духа внутри каждого!

AZBRAND - азербайджанская частная компания, функционирующая на рынке с 2018 года.

Компания успешно представляет услуги в сферах консалтинга по правильному выходу на зарубежные рынки азербайджанских производителей в рамках программы "Made in Azerbaijan", осуществляет брендирование продуктов азербайджанских производителей, выстраивает для Заказчиков стратегии поведения на рынке, основываясь на полном анализе бизнес-среды.

Тарлан Манафов - потомственный шаман из Гобустана, посвятил свою жизнь изучению сакральных кодов региона. Его предки были суфиями, и он объездил полмира, прошёл посвящение во многих сакральных школах. Сейчас Тарлан возрождает в Гобустане Центр Сакрального Азербайджана, объединяя древние традиции с современными исследованиями.

Тогрул Авшар - мастер дрон-съемки, режиссер, открывающий миру живописные ландшафты, многовековую историю, архитектуру и культурное наследие Азербайджана. Через его объектив страна оживает в полной своей красе, каждый его кадр наполнен любовью и уважением к родной земле. Тогрул стремится показать миру неповторимое богатство Азербайджана с высоты птичьего полета, увлекая зрителя в захватывающее путешествие сквозь время и пространство, чтобы ощутить глубину и величие этой уникальной страны.