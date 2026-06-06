Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал ЧМ

6 июня женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сыграла против Германии в четвертьфинале чемпионата мира, проходившего в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, несмотря на то, что в начале матча азербайджанские баскетболистки отставали по счету, позже они смогли отыграться и одержать победу над соперницами со счетом 18:16 и вышли в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале сборная Азербайджана встретится с победителем матча Франция-США. Полуфиналы и финал состоятся 7 июня.