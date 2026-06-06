Дни культуры Азербайджана в Туркменистане завершились ярким гала-концертом и торжественным приемом

В рамках Дней культуры Азербайджана в Туркменистане во Дворце мугамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялся масштабный гала-концерт с участием ведущих деятелей азербайджанского искусства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life, перед началом концерта гости ознакомились с фотовыставкой "Карабах - память национального наследия", организованной Союзом фотографов Азербайджана. Экспозиция рассказывает о разрушениях, которым подверглись историко-культурные памятники и объекты инфраструктуры на территориях Азербайджана в годы оккупации, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых государством после освобождения этих земель.

На концерте присутствовали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Бахар Сеидова, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, представители культуры, науки и общественности двух стран.

Выступая на открытии вечера, Бахар Сеидова подчеркнула, что Туркменистан и Азербайджан связывают глубокие исторические корни, а культурное сотрудничество занимает особое место в отношениях двух братских народов.

В свою очередь Адиль Керимли выразил благодарность туркменской стороне за теплый прием азербайджанской делегации и отметил, что проведение взаимных Дней культуры способствует дальнейшему укреплению гуманитарных связей между странами.

После официальной части сцена была предоставлена мастерам искусств Азербайджана. Перед зрителями выступили народные артисты Азер Зейналов, Тейюб Асланов, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Фаиг Агаев, заслуженная артистка Гюлюстан Алиева, а также солисты Нармин Нариманлы, Рявана Гурбанова, Самира Раджабли, Эмрах и Айша Оруджовы, Фатима Джафарзаде, Роя Мурсалова и Сахиб Исмиев. Ведущим вечера был Салех Багиров.

Особую атмосферу праздника создали Государственный оркестр народных инструментов Азербайджана имени Фикрета Амирова, Государственный камерный оркестр Азербайджана имени Гара Гараева под управлением Мустафы Ашурова, Государственный ансамбль танца Азербайджана под руководством народного артиста Руфата Халилзаде и группа "Савалан".

Программа, в которую также вошли туркменские народные песни, была встречена зрителями продолжительными аплодисментами. Вечер стал яркой демонстрацией богатства азербайджанской музыкальной и танцевальной культуры и подарил туркменской публике незабываемые впечатления.

По случаю Дня независимости Азербайджана и проведения Дней культуры Азербайджана в Туркменистане в Ашхабаде был организован официальный прием.

В мероприятии приняли участие делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли, представители культурной и общественной сфер двух стран, главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители азербайджанской диаспоры.

После исполнения государственных гимнов двух стран посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов рассказал об историческом значении создания 108 лет назад Азербайджанской Демократической Республики - первой демократической республики на Востоке.

В своем выступлении дипломат отметил, что после восстановления независимости в 1991 году Азербайджан под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева вступил на путь стабильности и развития, а сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева продолжает укреплять свои позиции как современного и динамично развивающегося государства.

Особое внимание было уделено азербайджано-туркменским отношениям, основанным на общности истории, культуры, языка и корней. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле руководителей двух стран стратегическое партнерство между Азербайджаном и Туркменистаном продолжает успешно развиваться.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, посол напомнил, что в 2025 году в Баку и Гяндже прошли Дни культуры Туркменистана, а сегодня Дни культуры Азербайджана принимают Ашхабад и Аркадаг.

Отмечалось также, что важным показателем высокого уровня культурного взаимодействия является популяризация в Туркменистане азербайджанской культуры и наследия великого композитора Узеира Гаджибейли. В частности, оперетты "Аршин мал алан" и "Муж и жена" регулярно ставятся на туркменском языке на сценах Ашхабада.

Завершился вечер концертной программой с участием азербайджанских артистов, исполнивших народные и композиторские произведения.