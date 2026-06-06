Азербайджан представлен на Форуме "Ноль отходов" в Стамбуле

В Стамбуле проходит Форум "Ноль отходов - 2026".

Как сообщает Day.Az, организованный Фондом нулевых отходов (Sıfır Atık Vakfı), основанным Первой леди Турции Эмине Эрдоган, форум под названием "На пути в Анталью: нулевые отходы как климатическое действие" является платформой высокого уровня для продвижения подхода к безотходному производству как практической климатической меры на пути к COP31 в Анталье.

Форум собрал представителей правительств, министров, различных международных организаций, включая ООН, деловых кругов, научного сообщества, финансовых институтов и организаций гражданского общества из 183 стран. Азербайджанскую делегацию возглавляет помощник Президента Азербайджанской Республики и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.

Наряду с павильоном, организованным турецким Фондом нулевых отходов, в рамках форума Азербайджан также представлен национальным павильоном. В павильоне, организованном Фондом Гейдара Алиева, представлены материалы, отражающие историю, культуру, природу, архитектурные памятники и мультикультурные ценности Азербайджана. Кроме того, представлена ​​информация о политике страны в области охраны окружающей среды, проектах Фонда Гейдара Алиева, направленных на охрану окружающей среды и создание парков, а также на пропаганду здорового образа жизни, и о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в Карабахе, освобожденном от оккупации.

Напомним, что в рамках проходившей в Баку конференции COP29 Фонд Гейдара Алиева и Фонд нулевых отходов также были представлены совместным павильоном. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2024 году, Фонд Гейдара Алиева под руководством Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и Фонд нулевых отходов, созданный по инициативе Первой леди Турции Эмине Эрдоган, нацелены на разработку устойчивых решений, способствующих развитию различных сфер общества, а также на сотрудничество в области охраны окружающей среды, продвижения культурного обмена и сохранения культурного наследия.

Форум "Ноль отходов - 2026" посвящен концепции "нулевых отходов" как ключевому пункту климатической повестки дня. В центре внимания обсуждений находятся вопросы предотвращения образования отходов, внедрения практик циркулярной экономики, сокращения пищевых отходов и реализации мер по снижению выбросов метана, а также достижение практических результатов, которые можно измерить в краткосрочной перспективе с учетом возможностей их реализации на городском уровне. Мероприятие направлено на укрепление сотрудничества в сфере концепции "ноль отходов", расширение партнерских связей и определение практических механизмов реализации совместных инициатив.

Форум имеет огромное значение с точки зрения обеспечения готовности к реализации и укрепления участия заинтересованных сторон в преддверии глобальной климатической конференции COP31, которая состоится в турецком городе Анталья в 2026 году.

Ожидается, что форум, который продлится до 7 июня, будет включать в себя сессии высокого уровня, посвященные областям промышленности и технологий, сельского хозяйства и лесного хозяйства, а также энергетики и природных ресурсов. Кроме того, тематический день будет посвящен теме "Пищевые отходы и метан", учитывая актуальность устранения пищевых отходов как высокоэффективной и краткосрочной возможности для борьбы с изменением климата.

Ожидается, что в рамках форума будет подготовлен ряд важных документов и инициатив.