В Хырдалане спасли женщину, сорвавшуюся с восьмого этажа - ВИДЕО
В городе Хырдалан Абшеронского района спасли женщину, оказавшуюся в опасной ситуации в многоэтажном жилом доме на улице Мехди Гусейнзаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
На место были оперативно направлены сотрудники Службы спасения особого риска.
Выяснилось, что женщина 1999 года рождения развешивала белье на восьмом этаже 12-этажного дома, когда потеряла равновесие. В результате она сорвалась вниз и повисла на металлической решетке балкона пятого этажа. Женщина находилась в крайне опасном положении и могла упасть в любой момент.
Спасатели с помощью специального оборудования срезали металлические прутья решетки и благополучно вызволили пострадавшую.
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