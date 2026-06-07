В Хырдалане спасли женщину, сорвавшуюся с восьмого этажа

В городе Хырдалан Абшеронского района спасли женщину, оказавшуюся в опасной ситуации в многоэтажном жилом доме на улице Мехди Гусейнзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место были оперативно направлены сотрудники Службы спасения особого риска.

Выяснилось, что женщина 1999 года рождения развешивала белье на восьмом этаже 12-этажного дома, когда потеряла равновесие. В результате она сорвалась вниз и повисла на металлической решетке балкона пятого этажа. Женщина находилась в крайне опасном положении и могла упасть в любой момент.

Спасатели с помощью специального оборудования срезали металлические прутья решетки и благополучно вызволили пострадавшую.