https://news.day.az/world/1839835.html Пашинян надеется посетить Баку Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о намерении посетить Баку, передает Day.Az. "Я поеду и в Москву, и в Вашингтон, и в Брюссель. Я уже говорил, что надеюсь получить возможность принять участие и в саммите Европейского политического сообщества в Баку.
Пашинян надеется посетить Баку
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о намерении посетить Баку, передает Day.Az.
"Я поеду и в Москву, и в Вашингтон, и в Брюссель. Я уже говорил, что надеюсь получить возможность принять участие и в саммите Европейского политического сообщества в Баку. Мы намерены полноценно развивать наши международные отношения", - заявил он журналистам.
Отметим, что в Армении продолжается голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый состав Национального собрания страны.
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