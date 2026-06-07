Пашинян надеется посетить Баку

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о намерении посетить Баку, передает Day.Az.

"Я поеду и в Москву, и в Вашингтон, и в Брюссель. Я уже говорил, что надеюсь получить возможность принять участие и в саммите Европейского политического сообщества в Баку. Мы намерены полноценно развивать наши международные отношения", - заявил он журналистам.

Отметим, что в Армении продолжается голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый состав Национального собрания страны.