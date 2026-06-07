Армянская полиция ищет уклонистов на границе и в аэропорту

В Армении полиция, как сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей, переведена на усиленный режим работы в преддверии парламентских выборов.

Как передает Day.Az, согласно распространяемой информации, дополнительные меры контроля введены в том числе на пограничных пунктах и в международном аэропорту Еревана.

Усиленную работу полиции связывают с проверками граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы. Повышенное внимание может быть уделено гражданам Армении, недавно прибывшим в страну из-за рубежа, в частности из России.