Святилище, туристическая достопримечательность – Асхаби-Кахф

Религиозно-культурный мемориальный комплекс "Асхаби-Кахф", расположенный примерно в 12 километрах от города Нахчыван, является религиозно-туристической достопримечательностью, куда ежегодно устремляются тысячи местных жителей и иностранных гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, святыня находится между горами Хачадаг и Нахаджир, на горе высотой 1665 метров. Асхаби-Кахф с древнейших времен известен как священное место, обитель веры во Всевышнего и место поклонения людей, желающих исполнения сокровенных желаний.

Проведенные исследования доказывают, что упомянутый в священном Коране Асхаби-Кахф находится именно в Нахчыване. По поручению и под покровительством общенационального лидера Гейдара Алиева в Асхаби-Кахф были проведены работы по благоустройству и восстановлению.

В Религиозно-культурном мемориальном комплексе "Асхаби-Кахф" в последние годы также проводились работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству. На территории созданы условия для совершения паломниками обрядов, построена мечеть.