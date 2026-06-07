Святилище, туристическая достопримечательность – Асхаби-Кахф - ФОТО - ВИДЕО
Религиозно-культурный мемориальный комплекс "Асхаби-Кахф", расположенный примерно в 12 километрах от города Нахчыван, является религиозно-туристической достопримечательностью, куда ежегодно устремляются тысячи местных жителей и иностранных гостей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, святыня находится между горами Хачадаг и Нахаджир, на горе высотой 1665 метров. Асхаби-Кахф с древнейших времен известен как священное место, обитель веры во Всевышнего и место поклонения людей, желающих исполнения сокровенных желаний.
Проведенные исследования доказывают, что упомянутый в священном Коране Асхаби-Кахф находится именно в Нахчыване. По поручению и под покровительством общенационального лидера Гейдара Алиева в Асхаби-Кахф были проведены работы по благоустройству и восстановлению.
В Религиозно-культурном мемориальном комплексе "Асхаби-Кахф" в последние годы также проводились работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству. На территории созданы условия для совершения паломниками обрядов, построена мечеть.
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