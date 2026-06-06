Samsung выпустит две версии Galaxy Z Flip8 для разных стран

Samsung может выпустить складной смартфон Galaxy Z Flip8 в двух версиях с разными процессорами в зависимости от региона продаж. Об этом, как пишет GSMArena, сообщил южнокорейский инсайдер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, новинка получит как фирменный чип Exynos 2600, так и процессор Qualcomm, предположительно Snapdragon 8 Elite Gen 5. Какой именно вариант устройства окажется доступен покупателям, будет зависеть от страны. Ожидается, что версия на базе Snapdragon традиционно поступит на рынок Северной Америки.

Инсайдер утверждает, что решение использовать два разных чипсета связано с высокой стоимостью Exynos 2600. По его словам, Qualcomm воспользовалась ситуацией и предложила Samsung более выгодные условия поставок своих процессоров.

Ранее Samsung уже применяла подобную стратегию, выпуская смартфоны одной серии на разных платформах для отдельных регионов. Кроме того, по слухам, Galaxy Z Flip8 станет тоньше и легче предшественника, однако изменений в камерах устройства не ожидается.

Ожидается, что Samsung Z Flip8 вместе с другими своими новыми складными смартфонами в июле на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне.