Дни культуры Азербайджана в Туркменистане: искусство, архитектура и поэзия

В рамках Дней культуры Азербайджана в Туркменистане прошел ряд значимых мероприятий, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

В Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде состоялось открытие выставки "Жемчужины национального наследия Азербайджана".

На церемонии выступили заместитель министра культуры Туркменистана Нурсехет Ширимов, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и директор музея Исмаил Оразов.

Экспозиция объединила выставку "Наше национальное наследие в произведениях Азима Азимзаде" из собрания Азербайджанского национального музея искусств, показ традиционных и авторских ковров из фондов Национального музея ковра Азербайджана, а также выставку народных ремесел и презентацию модной коллекции "Национальные орнаменты в современной моде".

Посетителям представлены работы выдающегося художника Азима Азимзаде, ковры и ковровые изделия XIX-XXI веков, образцы художественной обработки металла и вышивки. Экспозицию дополняют работы народного художника Эльдара Микаилзаде.

Особый интерес вызывают произведения искусства гурама, созданные Халидой Насировой, мастер-классы по шебеке от шекинского мастера Гусейна Гаджимустафазаде, а также презентация ювелирных традиций от Физули Ализаде.

В рамках выставки демонстрируются коллекции одежды известного дизайнера Гюльнары Халиловой и молодого модельера Анары Закирли. Выставка, представляющая азербайджанское культурное наследие во всем его многообразии, вызвала большой интерес у посетителей.

В Туркменском государственном университете архитектуры и строительства состоялось мероприятие, посвященное 900-летию выдающегося азербайджанского архитектора, основоположника нахчыванской архитектурной школы Аджеми Нахчывани.

Модератор мероприятия, директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Тахиров отметил, что Аджеми Нахчывани стал новатором средневековой азербайджанской архитектуры, придав ей особую изысканность. Он подчеркнул, что 900-летие архитектора отмечается на государственном уровне в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и включено в юбилейную программу ЮНЕСКО.

С докладом "Аджеми Нахчывани и классическая азербайджанская архитектура" выступила профессор Рахиба Алиева. Было отмечено, что созданные великим мастером Мавзолей Момине-хатун и Мавзолей Юсифа ибн Кусейра являются выдающимися памятниками тюркско-исламской архитектуры.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, профессор Хикмет Мамедов в своем выступлении отметил, что если сельджукская архитектура считается одной из вершин тюркско-исламского зодчества, то крупнейшим представителем ее азербайджанской ветви является именно Аджеми Нахчывани.

В Туркменском государственном университете прошел вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта, драматурга, общественного деятеля, народного поэта Самеда Вургуна.

Модератором встречи выступил секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, рассказавший о жизни и творческом пути поэта и его исключительной роли в развитии азербайджанской литературы XX века.

С докладом "Самед Вургун и тюркский мир" выступила доцент Айгюн Багирлы. Она подчеркнула, что в основе многогранной деятельности поэта лежали идеи азербайджанства, любовь к родному языку и национальным ценностям. Отмечалось, что произведения Самеда Вургуна получили широкое признание во многих тюркских странах, а его пьесы успешно ставились на театральных сценах.

В докладе "Тема Родины в творчестве Самеда Вургуна" профессор Хикмет Мамедов отметил, что любовь к родной земле является центральной темой литературного наследия поэта и продолжает вдохновлять новые поколения читателей.

Директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, выступая на тему развития литературных связей между Азербайджаном и Туркменистаном, подчеркнул важную роль литературы в укреплении культурного диалога между народами.

Завершилось мероприятие художественным чтением произведений Самеда Вургуна в исполнении мастера художественного слова Гусейнаги Асланова.