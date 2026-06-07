Гороскоп на 7 июня

Сегодня звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота - залог здоровья, причем в этот день - особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Овна есть. То, о чем Овен не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Овна к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Телец

Сегодня уверенность Тельца в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Телец и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Тельцу следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет их раздражать, заставляя Близнецов вникать до тех пор, пока для них не останется белых пятен. Это позволит им избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Близнецы издеваются над ними, - такую массу уточняющих вопросов они способны сегодня задать!

Рак

Сегодня Рак должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Раку придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Лев

Сегодня Лев не будет склонен к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Льва к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Льву следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Дева чего-то не предусмотрела или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ей сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Дева может смело бросаться в бой!

Весы

Сегодня Весам, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Они могут сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет им новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Весы из колеи, звезды гороскопа советуют им сегодня быть готовыми к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Скорпион

Сегодня в общении с окружающими Скорпион способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Скорпион станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Стрелец

Сегодня у Стрельца все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Стрелец будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Стрелец сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Козерог

Сегодня Козерог способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Козерог сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Козерога просто не существует тайн!

Водолей

Сегодня Водолей может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Водолею не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Рыбы

Сегодня в голосе Рыб будут то и дело звенеть командирские нотки: они способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Рыб стопроцентной уверенностью в том, что они делают, поэтому нежелание окружающих им помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Рыбам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, они ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?