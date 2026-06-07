Азербайджанские гимнасты вышли в финал международного турнира по акробатике и аэробике - ФОТО
Во второй соревновательный день международного турнира по акробатической и аэробной гимнастике участники представили очередные квалификационные выступления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, согласно программе дня, акробаты завершили свои выступления в балансовых и темповых упражнениях. В аэробной гимнастике прошли соревнования среди смешанных пар, трио и групп.
По итогам второго дня наши представители в акробатической гимнастике завоевали путевки в финальный этап.
Женские пары:
• Хокума Алиева и Фидан Рашидова - 44.984 балла (пре-юниоры)
• Рахиля Ширалиева и Лала Гаразаде - 47.231 балла (дети)
• Марьям Бахышзаде и Севиндж Иманзаде - 43.698 балла (дети)
• Илаха Ахмедова и Фидан Гурбанова - 38.398 балла (дети)
Женские группы:
• Динара Ибадова, Гешенг Агамогланлы и Джейла Ализаде - 52.660 балла (юниоры)
• София Бабаева, Диана Мамедова и Зейнаб Юсифова - 51.972 балла (юниоры)
• Айлин Мамедова, Аян Гаджилы и Фируза Гасимзаде - 49.555 балла (пре-юниоры)
Мужская группа:
• Юсиф Гусейнзаде, Сархан Агаев, Расул Амирасланов и Тимур Хамидулин - 53.773 балла (пре-юниоры)
По итогам квалификационного этапа второго дня в финал также вышли следующие наши спортсмены по аэробной гимнастике:
Группы:
• Аян Агаева, Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Айдан Меликова и Тахмина Ибрагимова - 16.416 балла (юниоры)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева, Айла Исмаилзаде, Басти Талыблы и Айлин Нури - 15.483 балла (пре-юниоры)
• Нурай Алиева, Айтен Насирзаде, Гюльнур Агаларова, Алия Джафарли и Хадиджа Алескерова - 13.949 балла (пре-юниоры)
Смешанные пары:
• Сама Гаджизаде и Ариф Мамедзаде - 14.633 балла (пре-юниоры)
• Мадина Ибрагимли и Тогрул Гюльмалиев - 13.283 балла (пре-юниоры)
Трио:
• Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Айдан Меликова - 15.466 балла (юниоры)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева и Айла Исмаилзаде - 15.416 балла (пре-юниоры)
• Сама Гаджизаде, Рена Мамедова и Улькер Мустафаева - 15.399 балла (пре-юниоры)
• Басти Талыблы, Нурай Гусейнли и Нурай Алиева - 14.816 балла (пре-юниоры)
Завтра в финальный день гимнасты вступят в борьбу за медали.
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