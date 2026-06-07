Азербайджанские гимнасты вышли в финал международного турнира по акробатике и аэробике

Во второй соревновательный день международного турнира по акробатической и аэробной гимнастике участники представили очередные квалификационные выступления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана​, согласно программе дня, акробаты завершили свои выступления в балансовых и темповых упражнениях. В аэробной гимнастике прошли соревнования среди смешанных пар, трио и групп.

По итогам второго дня наши представители в акробатической гимнастике завоевали путевки в финальный этап.

Женские пары:

• Хокума Алиева и Фидан Рашидова - 44.984 балла (пре-юниоры)

• Рахиля Ширалиева и Лала Гаразаде - 47.231 балла (дети)

• Марьям Бахышзаде и Севиндж Иманзаде - 43.698 балла (дети)

• Илаха Ахмедова и Фидан Гурбанова - 38.398 балла (дети)

Женские группы:

• Динара Ибадова, Гешенг Агамогланлы и Джейла Ализаде - 52.660 балла (юниоры)

• София Бабаева, Диана Мамедова и Зейнаб Юсифова - 51.972 балла (юниоры)

• Айлин Мамедова, Аян Гаджилы и Фируза Гасимзаде - 49.555 балла (пре-юниоры)

Мужская группа:

• Юсиф Гусейнзаде, Сархан Агаев, Расул Амирасланов и Тимур Хамидулин - 53.773 балла (пре-юниоры)

По итогам квалификационного этапа второго дня в финал также вышли следующие наши спортсмены по аэробной гимнастике:

Группы:

• Аян Агаева, Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Айдан Меликова и Тахмина Ибрагимова - 16.416 балла (юниоры)

• Аян Искендерли, Марьям Алиева, Айла Исмаилзаде, Басти Талыблы и Айлин Нури - 15.483 балла (пре-юниоры)

• Нурай Алиева, Айтен Насирзаде, Гюльнур Агаларова, Алия Джафарли и Хадиджа Алескерова - 13.949 балла (пре-юниоры)

Смешанные пары:

• Сама Гаджизаде и Ариф Мамедзаде - 14.633 балла (пре-юниоры)

• Мадина Ибрагимли и Тогрул Гюльмалиев - 13.283 балла (пре-юниоры)

Трио:

• Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Айдан Меликова - 15.466 балла (юниоры)

• Аян Искендерли, Марьям Алиева и Айла Исмаилзаде - 15.416 балла (пре-юниоры)

• Сама Гаджизаде, Рена Мамедова и Улькер Мустафаева - 15.399 балла (пре-юниоры)

• Басти Талыблы, Нурай Гусейнли и Нурай Алиева - 14.816 балла (пре-юниоры)

Завтра в финальный день гимнасты вступят в борьбу за медали.