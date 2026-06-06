Автор: Акпер Гасанов

В Армении накануне внеочередных парламентских выборов наступил "день тишины", в течение которого политическим партиям и блокам запрещена агитационная деятельность. Соответственно, именно сегодня граждане Армении взвешивают все "за" и "против", чтобы завтра сделать свой выбор в пользу той или иной политической силы. Именно сегодня для них наступило время внутреннего диалога общества, момент, когда эмоции уступают место размышлениям, а политическая риторика сменяется личной ответственностью каждого гражданина за будущее своей страны.

В условиях внеочередных парламентских выборов в Армении этот день приобретает особую значимость, поскольку речь идет не просто о смене или сохранении власти, а о выборе стратегического курса развития государства. И тут замечу, что накануне в Ереване состоялся итоговый митинг правящей партии "Гражданский договор", собравший около 32 тысяч человек на площади Республики.

Это, замечу, в разы больше, чем собиралось на митинги армянской оппозиции. Соответственно, уже сам этот факт демонстрирует уровень мобилизации сторонников действующей власти, значительно превосходящий показатели оппозиционных сил. Однако не только массовость мероприятий свидетельствует о расстановке политических сил. Куда более показательны данные социологических исследований, проведенных авторитетными международными и региональными структурами.

Согласно результатам опроса IRI (проведенного компанией Breavis), партия "Гражданский договор" может рассчитывать примерно на 32% голосов, тогда как три ведущие оппозиционные силы суммарно набирают около 10%. Исследование CRRC показывает схожую картину: 24% против 9%. По данным EVN Report - 36% против 20%. Если усреднить эти показатели, становится очевидно, что правящая партия опережает объединенную оппозицию примерно в 2,5 раза. Это означает высокую вероятность формирования конституционного большинства в парламенте.

Безусловно, социология - это лишь инструмент прогнозирования, а окончательное слово остается за избирателем. Но тенденция выглядит достаточно устойчивой: значительная часть армянского общества, несмотря на критику и недовольство, склоняется к сохранению текущего политического курса. И это не случайно.

Именно действующая власть, несмотря на серьезные ошибки, приведшие к тяжелым последствиям и войне, в итоге была вынуждена признать новую геополитическую реальность. После победы Азербайджана официальный Ереван сделал шаг к более прагматичной политике, выразив готовность двигаться в направлении мирного урегулирования и нормализации отношений, предложенном официальным Баку.

Мы помним, что данный процесс сопровождался внутренними кризисами, протестами и глубокими общественными разногласиями, но он стал важным этапом перехода от конфронтационной логики к поиску устойчивых решений. На этом фоне особую тревогу вызывает позиция части армянской оппозиции, делающей ставку на так называемую "реваншистскую" повестку.

Фактически речь идет о попытке вернуть Армению к прежней политике, основанной на отрицании новых реалий и ориентации на силовой сценарий. Такой подход неизбежно ведет к росту напряженности и риску новой войны, последствия которой для Армении могут оказаться еще более разрушительными. И это тот прогноз, который дают и независимые зарубежные аналитики.

Но тут важно понимать, что подобная риторика "реваншистов" не возникла в вакууме. Исторический опыт показывает, что в условиях нестабильности в регионе всегда находятся внешние силы, заинтересованные в сохранении очагов конфликта. Новая эскалация между Арменией и Азербайджаном могла бы создать условия для усиления их влияния, позволяя выступать в роли посредников и "арбитров", фактически закрепляя собственные геополитические позиции за счет возрождения нестабильности в регионе Южного Кавказа.

Понимая все это, в Азербайджане внимательно наблюдают за развитием событий в Армении. От того, какой курс выберет армянское общество, зависит не только двусторонняя повестка, но и общая архитектура безопасности на Южном Кавказе. Азербайджан последовательно выступает за долгосрочный мир, основанный на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Эта позиция остается неизменной вне зависимости от внутриполитических процессов в соседней стране.

При этом Баку ясно дает понять: он готов к любому развитию событий и обладает достаточным потенциалом для защиты своих национальных интересов. Это важный фактор, который также должен учитываться армянским избирателем при принятии решения. Так что именно сегодня перед гражданами Армении стоит выбор, выходящий далеко за рамки парламентской конфигурации.

Это выбор между двумя моделями будущего. С одной стороны - прагматичный путь, предполагающий признание реальности, постепенное восстановление экономики, нормализацию отношений с соседями и снижение уровня внешней зависимости. С другой - возвращение к политике реванша, конфронтации и неизбежной изоляции.

История уже не раз показывала, что ставка на реваншизм в условиях ограниченных ресурсов и сложной геополитической среды приводит к новым потерям и углублению кризиса. В то время как курс на мир, даже если он требует болезненных компромиссов, открывает возможности для развития и стабильности. Именно поэтому "день тишины" - это момент истины для граждан Армении. Это день, когда каждый из них должен задать себе главный вопрос: какое будущее он выбирает - будущее конфликта или будущее сотрудничества?