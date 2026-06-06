Баку-Тбилиси-Карс (БТК) становится важнейшим звеном транспортной архитектуры Евразии.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий профессор и политолог Мехмет Юдже.

"Завершение модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и пятикратное увеличение ее пропускной способности следует рассматривать не просто как инфраструктурный транспортный проект, а как стратегическое событие, способное повлиять на баланс сил в геополитике Евразии. Трансформация международной системы последних лет показывает, что однополярная модель глобализации постепенно уступает место многополярному и конкурентному миропорядку. В новых условиях государства укрепляют свои позиции не только благодаря энергетическим ресурсам или военному потенциалу, но и за счет способности контролировать торговые маршруты и занимать ключевые места в глобальных цепочках поставок. Именно в этом контексте возрастает значение линии БТК. Средний коридор сегодня остается единственным устойчивым сухопутным маршрутом, связывающим Китай и Европу через Каспийский бассейн, Южный Кавказ и Турцию в обход России. Поэтому увеличение пропускной способности БТК означает не только рост объемов перевозок, но и усиление геополитического значения всего Среднего коридора", - сказал он.

По его словам, сегодня транспортные коридоры определяют не только экономическое, но и дипломатическое и стратегическое влияние государств. В этом смысле БТК является одной из важнейших геостратегических артерий, физически соединяющих страны тюркского мира.

Политолог отметил, что Азербайджан находится в самом центре Среднего коридора. Без маршрута через Каспийское море полноценное функционирование этого транспортного направления было бы невозможно.

"За последнее десятилетие Баку благодаря масштабным инвестициям в транспортную инфраструктуру сумел выйти за рамки роли исключительно экспортера энергоресурсов и поставил перед собой задачу стать одним из ключевых логистических центров Евразии. В значительной степени эта стратегия уже доказала свою эффективность. Значение Азербайджана определяется не только его географическим положением. Не менее важную роль играет способность страны поддерживать сбалансированные отношения с различными международными игроками и выступать связующим звеном между Турцией, Центральной Азией и Европой. Особенно после 2020 года новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе еще больше усилила роль Азербайджана в формировании региональной транспортной архитектуры. Сегодня Баку превратился в один из главных координационных центров, обеспечивающих связь между Каспийским регионом и Европой", - сказал он.

По его словам, стабильность Азербайджана и его инвестиции в транспортную инфраструктуру имеют критическое значение не только для национальной экономики, но и для будущего всего Среднего коридора.

"На протяжении многих лет Турция позиционировала себя как "мост" между регионами. Однако сегодня ее цель заключается уже не только в этом, а в превращении страны в один из ключевых центров глобальной логистической сети. Усиление линии БТК является одним из наиболее значимых факторов, способствующих достижению этой стратегической цели. Геополитическая ценность Турции обусловлена ее расположением на пересечении трех континентов. Однако для того чтобы географические преимущества трансформировались в экономическое и политическое влияние, необходимы масштабные инфраструктурные инвестиции. Линия БТК является наглядным примером такого подхода", - сказал Юдже.

Политолог отметил, что на фоне проблем, с которыми в последние годы сталкивается Европа в вопросах энергетической и логистической безопасности, роль Турции заметно возросла.

"Стремясь диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, Европейский союз все чаще рассматривает проходящий через Турцию Средний коридор как надежную альтернативу существующим маршрутам. Таким образом, БТК для Турции - это не только источник экономической выгоды, но и важный инструмент укрепления её центрального положения в геополитике Евразии, - сказал он.

Юдже подчеркнул, что современные тенденции мировой торговли показывают, что транспортные коридоры перестали быть исключительно экономическим инструментом и все чаще становятся вопросом безопасности.

"С одной стороны, существуют серьезные неопределенности, связанные с Северным коридором на фоне российско-украинской войны. С другой - кризис безопасности в Красном море и уязвимость маршрутов через Суэцкий канал наглядно продемонстрировали, насколько чувствительной остается мировая торговая система. В результате Средний коридор перестал восприниматься лишь как альтернативный маршрут. Сегодня все больше государств рассматривают его как стратегическую необходимость. Если проанализировать китайскую инициативу "Один пояс - один путь", программу Европейского союза Global Gateway и новые внешнеторговые стратегии стран Центральной Азии, можно увидеть, что все они в той или иной степени пересекаются именно в рамках Среднего коридора. Это свидетельствует о том, что в евразийской конкуренции XXI века в центре борьбы за влияние находятся не только энергетические маршруты, но и транспортные коридоры. И Средний коридор становится одним из важнейших геоэкономических направлений этой борьбы", - сказал Юдже.

Мехмет Юдже считает, что в течение следующего десятилетия Средний коридор может превратиться не просто в региональный, а в глобальный логистический каркас. При этом важно понимать, что данный маршрут обеспечивает не только движение грузов, но и способствует политической и экономической интеграции.

"История показывает, что торговые пути всегда связывали цивилизации, формировали политические отношения и способствовали возникновению новых центров силы. Ярким примером этого является Великий шелковый путь. Сегодня Средний коридор обладает схожим потенциалом трансформации. Если Турция, Азербайджан, Грузия и страны Центральной Азии смогут ускорить таможенную интеграцию, расширить использование цифровых транспортных систем и выработать согласованную логистическую политику, объемы перевозок по коридору в ближайшие десять лет могут увеличиться в несколько раз. Что еще важнее, успех Среднего коридора будет способствовать формированию нового геоэкономического пространства между тюркским миром и Европой", - сказал Юдже.

Политолог подчеркнул, что этот маршрут обеспечит движение не только товаров, но и инвестиций, технологий, капитала и политического сотрудничества.

"Поэтому возобновление работы модернизированной линии БТК следует рассматривать не как рядовое событие в транспортной сфере, а как стратегическую веху, способную повлиять на будущую экономическую и геополитическую карту Евразии. Особенно в контексте интеграционных процессов между тюркскими государствами линия БТК сегодня представляет собой гораздо больше, чем железнодорожный проект, - она становится экономическим каркасом общего пространства", - добавил он.

Али Гасымов