Стало известно, сколько нефти Азербайджан поставил в Хорватию

В январе-апреле из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 276,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 162,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 76 миллионов долларов США, или на 31,8%, а по объему уменьшился на 152,1 тысячи тонн, или на 35,5%.

В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 428,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 238,7 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).