Ульви Искендеров продлил контракт с "Араз-Нахчываном"

Футбольный клуб "Арaз-Нахчыван" сохранил в составе еще одного футболиста перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, клуб подписал новый контракт с Ульви Искендеровым.

Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано на один год.

Таким образом, Искендеров продолжит выступать за "Араз-Нахчыван" в следующем сезоне.

Ранее нахчыванский клуб продлил контракты с Тарланом Ахмедли, Славиком Алхасовым и Омаром Булудовым.