https://news.day.az/sport/1839752.html Ульви Искендеров продлил контракт с "Араз-Нахчываном" Футбольный клуб "Арaз-Нахчыван" сохранил в составе еще одного футболиста перед новым сезоном. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, клуб подписал новый контракт с Ульви Искендеровым. Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано на один год. Таким образом, Искендеров продолжит выступать за "Араз-Нахчыван" в следующем сезоне.
Ульви Искендеров продлил контракт с "Араз-Нахчываном"
Футбольный клуб "Арaз-Нахчыван" сохранил в составе еще одного футболиста перед новым сезоном.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, клуб подписал новый контракт с Ульви Искендеровым.
Соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано на один год.
Таким образом, Искендеров продолжит выступать за "Араз-Нахчыван" в следующем сезоне.
Ранее нахчыванский клуб продлил контракты с Тарланом Ахмедли, Славиком Алхасовым и Омаром Булудовым.
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