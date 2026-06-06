В Финляндии ввели временные ограничения полетов

Вооруженные силы Финляндии 6 июня вводили временные ограничения полетов в районе порта Котка-Хамина на юге страны. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на пресс-службу ВС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, временная зона ограничения полетов охватывала район морской акватории у побережья порта Котка-Хамина, ограничения касались как пилотируемой, так и беспилотной авиации. Пресс-служба ВС опубликовала сообщение об ограничении полетов в соцсети X в 07:19, почти ровно через три часа было объявлено о снятии ограничений.

В пресс-службе подчеркнули, что Финляндии не угрожала непосредственная военная опасность, а ограничение были частью обычных мер предосторожности, пишет портал. Представители ВС не стали комментировать, связана ли эта мера с атакой БПЛА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу утром.