https://news.day.az/society/1839781.html В Баку произошла массовая драка - ВИДЕО В Баку произошла массовая драка. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 5 июня в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем в поселке Зых Сураханского района столицы. По факту происшествия начато расследование. Сотрудники полиции осмотрели место инцидента, опросили участников и назначили необходимые экспертизы.
В Баку произошла массовая драка - ВИДЕО
В Баку произошла массовая драка.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 5 июня в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем в поселке Зых Сураханского района столицы.
По факту происшествия начато расследование. Сотрудники полиции осмотрели место инцидента, опросили участников и назначили необходимые экспертизы.
Предварительно установлено, что конфликт возник на почве личных разногласий. В ходе ссоры стороны нанесли друг другу телесные повреждения.
По данному факту продолжаются следственные мероприятия.
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