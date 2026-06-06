В Баку произошла массовая драка

В Баку произошла массовая драка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 5 июня в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем в поселке Зых Сураханского района столицы.

По факту происшествия начато расследование. Сотрудники полиции осмотрели место инцидента, опросили участников и назначили необходимые экспертизы.

Предварительно установлено, что конфликт возник на почве личных разногласий. В ходе ссоры стороны нанесли друг другу телесные повреждения.

По данному факту продолжаются следственные мероприятия.