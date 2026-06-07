Проект TRIPP принесет пользу всем странам нашего региона

Демократия всегда способствует региональному сотрудничеству и является инструментом достижения мира.

Как сообщает Day.Az, об этом Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в беседе с журналистами после голосования.

Отвечая на вопрос о том, какое влияние выборы окажут на регион, он сказал: "Я уверен в нашем мирном региональном будущем, поскольку, к счастью, у нас есть мир с Азербайджаном и очень глубокие отношения с Грузией. Я ожидаю установления дипломатических отношений с Турцией. Уверен, что в ближайшем будущем также будут открыты железнодорожные и автомобильные маршруты с Турцией. Проект TRIPP является проектом, способным изменить правила игры и принести пользу всем странам нашего региона. Он выгоден Армении, Азербайджану, Турции, Грузии и Ирану".

Н. Пашинян не видит напряженности в отношениях с Россией и считает подобные утверждения искусственными: "Отношения с Россией имеют глубокую институциональную основу и строятся на взаимном уважении. Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в отношениях. Однако это вовсе не связано с тем, что у нас очень близкие отношения с Президентом России", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, что сегодня в Армении проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 политических сил - 2 блока и 16 партий. Правом голоса в Армении обладают 2 млн 485 тыс. 851 гражданин.