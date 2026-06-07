Азербайджан и ОАЭ формируют новую энергетическую ось - от Каспия до Персидского залива

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Глобальная энергетическая система переживает глубокую трансформацию, обусловленную не только необходимостью энергоперехода, но и растущей потребностью в надежных и интегрированных маршрутах поставок. В центре этих процессов находится Азербайджан, который благодаря своему стратегическому положению последовательно укрепляет роль связующего звена между ресурсными рынками и европейскими потребителями.

На этом фоне особое значение приобретает подтверждение того, что XRG - международное инвестиционное энергетическое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) - рассчитывает завершить приобретение миноритарной доли в ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) к сентябрю 2026 года. Эта сделка выходит далеко за рамки обычного корпоративного приобретения и отражает стратегическое сближение двух ключевых энергетических центров - Южного Кавказа и Персидского залива, последствия которого могут оказать влияние как на региональную геополитику, так и на глобальные энергетические рынки.

Для Азербайджана привлечение эмиратского капитала в крупнейший энергетический проект страны является подтверждением эффективности долгосрочной экономической стратегии. Южный газовый коридор протяженностью около 3500 километров и мощностью до 26 млрд кубометров газа в год уже доказал свою значимость как один из ключевых маршрутов поставок газа в Южную и Центральную Европу.

Участие такого крупного игрока, как ADNOC, позволяет Баку диверсифицировать структуру собственности проекта без потери стратегического контроля над ним. Приток капитала и усиление международного статуса коридора повышают его финансовую устойчивость и создают дополнительные возможности для дальнейшего расширения поставок газа на европейский рынок.

Кроме того, сделка способствует укреплению имиджа Азербайджана как надежной и привлекательной площадки для иностранных инвестиций. Для международных финансовых кругов это сигнал о том, что страна остается безопасным и перспективным направлением для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Одновременно соглашение открывает новые возможности для SOCAR. Сделка построена по принципу обмена активами и выходит за рамки традиционных отношений между поставщиком и инвестором. В обмен на участие ADNOC в Южном газовом коридоре и предоставление 12,5-процентной доли в газоконденсатном месторождении "Абшерон" SOCAR получает долю в морских месторождениях SARB и Umm Lulu в Абу-Даби.

Этот шаг можно считать серьезным прорывом для азербайджанской нефтегазовой компании. На протяжении многих лет SOCAR укрепляла свои позиции на Южном Кавказе, создала крупную промышленную и сбытовую инфраструктуру в Турции и активно развивала торговые операции в Северной Африке и Средиземноморье. Выход на рынок Персидского залива - одного из важнейших мировых центров добычи углеводородов - поднимает компанию на новый уровень международного присутствия.

Работа совместно с ADNOC на высокоэффективных месторождениях позволит SOCAR получить доступ к передовым технологиям морской добычи, диверсифицировать источники доходов и повысить стандарты корпоративного управления.

В более широком региональном контексте укрепление сотрудничества между Баку и Абу-Даби формирует новую ось стабильности между Южным Кавказом и Ближним Востоком. Сегодня объединение финансовых и инфраструктурных ресурсов создает взаимную заинтересованность в обеспечении безопасности и устойчивого развития.

Присутствие ОАЭ в энергетическом секторе Каспийского региона усиливает его экономическую независимость и повышает международную значимость. Это также демонстрирует, что вопросы энергетической безопасности давно перестали быть исключительно региональной темой и приобрели глобальный характер, где капитал стран Персидского залива может способствовать укреплению энергетической безопасности Европы через инфраструктуру Южного Кавказа.

В конечном итоге завершение сделки между XRG и SGC в 2026 году можно рассматривать как пример успешной экономической дипломатии. Она показывает, как энергетические активы могут использоваться не только для получения прибыли, но и как инструмент международного сотрудничества, технологического развития и укрепления геополитических позиций.

Расширение присутствия SOCAR в Персидском заливе и одновременно укрепление позиций ОАЭ в Каспийском регионе свидетельствуют о формировании новой модели международного энергетического партнерства, в рамках которой ведущие энергетические державы не просто адаптируются к изменениям, а совместно формируют будущее мировой энергетики.