Китайские роботы-гуманоиды устроили зрелищные поединки

В азиатском сегменте социальных сетей стремительно набирает популярность видео, на котором, как утверждается, запечатлены подпольные поединки гуманоидных роботов EngineAI T800.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах человекоподобные машины вступают в контактные схватки на арене, нанося друг другу удары и пытаясь вывести соперника из равновесия.

Видео вызвало широкий резонанс среди пользователей, которые активно обсуждают как реалистичность происходящего, так и технические возможности роботов.