https://news.day.az/hitech/1839789.html Китайские роботы-гуманоиды устроили зрелищные поединки - ВИДЕО В азиатском сегменте социальных сетей стремительно набирает популярность видео, на котором, как утверждается, запечатлены подпольные поединки гуманоидных роботов EngineAI T800.
Китайские роботы-гуманоиды устроили зрелищные поединки - ВИДЕО
В азиатском сегменте социальных сетей стремительно набирает популярность видео, на котором, как утверждается, запечатлены подпольные поединки гуманоидных роботов EngineAI T800.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах человекоподобные машины вступают в контактные схватки на арене, нанося друг другу удары и пытаясь вывести соперника из равновесия.
Видео вызвало широкий резонанс среди пользователей, которые активно обсуждают как реалистичность происходящего, так и технические возможности роботов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре