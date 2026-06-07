В Армении начались выборы в парламент

В Армении в воскресенье начались очередные парламентские выборы, по результатам которых среди прочего будет определен новый премьер-министр страны.

Как передает Day.Az, общее количество избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851 человек.

По всей стране с 08:00 до 20:00 будут действовать 2 тыс. 5 участков для голосования.

Это первые очередные выборы в парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий - 10%.