Масштабные протесты в Албании

В Албании продолжаются протесты против возведения роскошного курорта стоимостью 5 миллиардов долларов, принадлежащего компании зятя Трампа Kushner's Affinity Partners на острове Сазан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Шестой день митингов под лозунгом "Албания не продается", судя по видео, стал самым масштабным с начала протестов.