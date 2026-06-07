https://news.day.az/armenia/1839830.html Масштабные протесты в Албании - ВИДЕО В Албании продолжаются протесты против возведения роскошного курорта стоимостью 5 миллиардов долларов, принадлежащего компании зятя Трампа Kushner's Affinity Partners на острове Сазан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Масштабные протесты в Албании - ВИДЕО
В Албании продолжаются протесты против возведения роскошного курорта стоимостью 5 миллиардов долларов, принадлежащего компании зятя Трампа Kushner's Affinity Partners на острове Сазан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шестой день митингов под лозунгом "Албания не продается", судя по видео, стал самым масштабным с начала протестов.
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