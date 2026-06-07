Стали известны планы США на активы Ирана

США предоставят иранские активы союзникам в Персидском заливе, пишет The Times of Israel (ToI) со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, средства Ирана пойдут на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить в дальнейшем. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент уже распорядился провести оценку того, какой вред Исламская Республика нанесла странам Персидского залива.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что США сбили два иранских дрона в Ормузском проливе.