https://news.day.az/world/1839803.html Китай объявил о начале спецоперации В Китае заявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как сообщает источник, решение было принято в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами.
Китай объявил о начале спецоперации
В Китае заявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает источник, решение было принято в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами.
"Министерство транспорта организовало (...) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань", - говорится в сообщении.
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