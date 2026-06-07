Китай объявил о начале спецоперации

В Китае заявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает источник, решение было принято в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами.

"Министерство транспорта организовало (...) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань", - говорится в сообщении.