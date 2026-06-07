Там, где встречаются история, архитектура и искусство

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": Азербайджанский национальный музей искусств.

Азербайджанский национальный музей искусств расположен по адресу: город Баку, улица Ниязи, 11/9. Музей, которому в этом году исполняется 90 лет, является не только одним из ведущих культурных учреждений страны, но и важным пространством, хранящим богатое художественное наследие Азербайджана.

Фонд музея состоит из шести основных коллекций: "Живопись", "Графика", "Скульптура", "Вышивка", "Металл", "Археологическая керамика и фарфор". Здесь хранится более 18 тысяч экспонатов. Это образцы живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, охватывающие различные периоды азербайджанского искусства.

Наряду с этим, в экспозиции представлены ценные произведения искусства стран Западной Европы, России и Востока. Особый интерес у посетителей вызывают коллекции русского авангарда и западноевропейской живописи XVI-XX веков.

Музей функционирует не только как выставочное пространство, но и как центр искусств, где проводятся образовательные и культурные мероприятия. Здесь организуются различные виды экскурсий по экспозициям. По средам представляются концертные программы, охватывающие национальную и мировую музыку. А по выходным для детей проводятся просветительские и развлекательные программы по истории искусств, а также демонстрируются документальные фильмы, посвященные азербайджанскому искусству.

Два исторических здания Азербайджанского национального музея искусств привлекают внимание своим самобытным архитектурным стилем. В 2013 году эти здания были соединены переходом из стеклянно-стальных конструкций. В новом центральном корпусе музея организуются выставки современного искусства и различные культурные проекты.