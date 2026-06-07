В Перу выберут девятого президента за 10 лет

Второй тур выборов президента с участием лидера консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори и кандидата от левой партии "Вместе за Перу" Роберта Санчеса пройдет в Перу. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (16:00 по бакинскому времени) и проработают до 17:00 (02:00 по бакинскому времени 8 июня), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В первом туре выборов, который прошел 12 апреля, за Фухимори проголосовали 17,192% избирателей, за Санчеса - 12,039%. Предвыборные опросы перед вторым туром показали небольшой разрыв между кандидатами.

Из-за проблем с логистикой голосование в первом туре на части участков в столице страны было продлено на сутки. Подсчет голосов также затянулся, в результате чего официально кандидаты, вышедшие во второй тур, были объявлены только в середине мая.

Бывший мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага, занявший третье место с 11,912% голосов, требовал провести повторные выборы. На этой неделе он призвал своих сторонников поддержать во втором туре выборов Фухимори.

О кандидатах

Санчес был министром внешней торговли и туризма в правительстве экс-президента Педро Кастильо, отстраненного от власти в результате импичмента в декабре 2022 года и находящегося под стражей по обвинению в попытке мятежа. Он предлагает перейти от сырьевой модели экономики к смешанной, вернуть государству контроль над стратегическими природными ресурсами, ввести более высокие налоги для богатых и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Он также обещает инициировать разработку новой конституции, направленной на расширение прав трудящихся, и сделать высшее образование бесплатным.

Будучи министром, Санчес продвигал сотрудничество с Китаем. В ходе предвыборной кампании он заявлял о необходимости восстановления дипломатических отношений с Мексикой, которые были разорваны в ноябре 2025 года из-за того, что Мехико предоставило убежище в своем посольстве в Лиме бывшему премьер-министру южноамериканской страны Бетси Чавес, осужденной по делу о мятеже. Санчес также говорил, что в случае избрания подпишет помилование Кастильо, которого он считает жертвой "заговора с целью государственного переворота".

Кейко Фухимори - дочь экс-президента Альберто Фухимори, управлявшего Перу в 1990-2000 гг. Она трижды проходила во второй тур президентских выборов, но проигрывала. В случае победы Фухимори намерена использовать военную разведку и другие подразделения вооруженных сил для борьбы с насилием и организованной преступностью, а также передать военным контроль над тюремной системой на время ее полной реформы.

Ее план в экономической сфере включает стимулирование производственных секторов, в том числе горнодобывающей промышленности, энергетики, и обрабатывающей промышленности, с целью повышения конкурентоспособности, создание рабочих мест, поддержку предпринимательства. Фухимори выступает за более тесное сотрудничество с США и правыми лидерами стран региона.

О ситуации в стране

С 2016 года Перу находится в состоянии перманентного внутриполитического кризиса из-за противостояния исполнительной и законодательной власти. Избранный по итогам второго тура президент станет девятым с июля 2016 года. Последний избранный на выборах глава государства Педро Кастильо вступил в должность в июле 2021 года и отправлен в отставку в декабре 2022 года Конгрессом в связи с обвинением в попытке мятежа из-за попытки распустить парламент.

Сменившая Кастильо Дина Болуарте, ранее занимавшая пост вице-президента, в октябре 2025 года также была лишена полномочий через процедуру импичмента из-за недостаточно эффективной борьбы с преступностью. После нее временным президентом стал председатель Конгресса Хосе Хери, который также был отправлен в отставку парламентом спустя три месяца из-за обвинений в коррупции. В феврале временным президентом стал Хосе Мария Балькасар из левой партии "Свободное Перу".

Опросы общественного мнения отражают высокий уровень недоверия к политической системе со стороны населения. Важными проблемами население считает рост преступности и коррупции. В 2025 году в стране было зарегистрировано свыше 3,6 тыс. убийств, что является самым высоким показателем с 2011 года. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось почти вдвое.

Правом голоса обладают граждане Перу старше 18 лет. В возрасте до 70 лет участие в голосовании является обязательным.