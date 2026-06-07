Азербайджан приобретает особое значение для администрации Трампа

Администрация Трампа осознает, что Азербайджан может быть важным экономическим партнером для Соединенных Штатов.

Об этом сказал Day.Az экс-посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза, коммментируя роль Азербайджана как надежного энергетического и экономического партнера и ее значение для Соединенных Штатов, а также последние контакты между Баку и Вашингтоном.

"Для Вашингтона Азербайджан имеет стратегическое значение по нескольким причинам. Первая заключается в том, что президент Трамп хочет быть частью мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и даже получить за него признание. Мы все помним, что 8 августа прошлого года он принимал Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Овальном кабинете Белого дома и помог двум сторонам продвинуть мирный процесс вперед. Сейчас президент Трамп заявляет, что именно он выступил посредником в заключении мирного соглашения, хотя мы, конечно, знаем, что на протяжении долгого времени, в течение многих лет, Азербайджан и Армения вели переговоры по мирному договору, а текст этого соглашения был окончательно согласован и одобрен в принципе еще в марте 2025 года. Поэтому встреча президента Трампа, на мой взгляд, в контексте мирного договора имела большое значение с точки зрения формы, чем содержания. Но все же эта дискуссия придала очень важный импульс продвижению мирного соглашения или мирного договора вперед.

Вторая причина, по которой Азербайджан, как я считаю, привлек внимание администрации Трампа, связана с возможностью Азербайджана выступать в качестве надежного транзитного маршрута в цепочке поставок критически важных минералов, которые будут производиться в Центральной Азии, а также в самом Азербайджане. Это одна из ключевых причин, по которым TRIPP, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчываном, так важен для администрации Трампа", - сказал Брайза.

Говоря о привлекательности нашей страны для американских компаний, экс-посол считает, что на данном этапе они все еще находятся на очень ранней стадии изучения возможностей в Азербайджане за пределами нефтегазового сектора.

"Учитываются поддержка администрации Трампа таким отношениям, но американские компании пока не до конца уверены и еще недостаточно хорошо понимают инвестиционный климат в Азербайджане. Поэтому со временем, по мере того как они будут чувствовать себя более комфортно и уверенно в отношении инвестиционного климата Азербайджана, а также если поддержка Белым домом инвестиций и присутствию американских компаний в Азербайджане продолжится, думаю, мы увидим более активное участие американских компаний.

И еще один важный момент, который следует иметь в виду: TRIPP, а также восприятие Азербайджана президентом Трампом и его администрацией как партнера подчеркивают его стратегическое видение, согласно которому американские компании и американские инвесторы могут и должны быть инструментом дипломатии США", - заключил Брайза.

Ибрагим Алиев