https://news.day.az/sport/1839825.html Сборная Азербайджана примет Эстонию в Евролиге Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет очередной матч Серебряной Евролиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится в Баку со сборной Эстонии. Игра пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта и начнется в 18:00.
Сборная Азербайджана примет Эстонию в Евролиге
Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет очередной матч Серебряной Евролиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится в Баку со сборной Эстонии. Игра пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта и начнется в 18:00.
Подопечные Фаика Гараева постараются реабилитироваться за поражение в предыдущем матче турнира. В своей первой встрече азербайджанские волейболистки уступили сборной Швеции со счетом 0:3 (19:25, 14:25, 23:25).
Теперь сборная Азербайджана рассчитывает добиться положительного результата в домашнем поединке против эстонской команды.
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