В Германии прошел III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе

В немецком городе Гамбург в рамках "Года градостроительства и архитектуры" состоялся III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе.

Как сообщает Day.Az, форум был организован на тему "Технологии и процессы умного города" при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и по инициативе Альянса азербайджанцев Германии.

В мероприятии приняли участие азербайджанские инженеры, работающие в различных странах Европы, азербайджанские и зарубежные специалисты в области архитектуры и градостроительства, представители науки и бизнеса. Основной целью форума стало обсуждение инновационных подходов в современном градостроительстве, обмен передовым международным опытом, а также расширение сотрудничества между азербайджанскими специалистами, проживающими за рубежом.

Церемония открытия началась с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли проинформировал об итогах предыдущих форумов и поделился своими взглядами на перспективы дальнейшего развития проекта. Доцент Рурского университета, профессор Элхан Садыгзаде выступил с кратким докладом об основных результатах форумов азербайджанских инженеров, проживающих в Европе.

"Проведение форумов специалистов, работающих за рубежом и представляющих одну профессиональную сферу, уже стало традицией. Достигнутые успехи показывают, что такие форумы создают уникальные и устойчивые возможности для обмена знаниями и опытом", - отметил в своем выступлении председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он также подробно рассказал о стратегических проектах комитета и подчеркнул, что деятельность азербайджанцев мира постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства, в том числе Президента Ильхама Алиева.

Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова в своем выступлении отметила, что подобные форумы являются не только площадкой для обсуждений, но и динамичной средой для интеллектуальных открытий и творческого вдохновения.

Член правления Агентства интеллектуальной собственности Санан Тапдыгов и советник Посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия Рухлан Набиев выразили уверенность в успешных перспективах форума и озвучили предложения по углублению сотрудничества между азербайджанскими и зарубежными инженерами.

В форуме приняли участие сотни специалистов из 11 европейских стран и более чем 40 городов Германии. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю развития инженерной науки, а также достижения предыдущих форумов.

Участникам была представлена подробная информация о реализуемых в Азербайджане проектах в сфере градостроительства и архитектуры, в частности о концепциях "умного города" и "умной деревни", создаваемых на освобожденных территориях. Инженеры обсудили такие актуальные темы, как цифровая трансформация, устойчивое городское развитие, применение искусственного интеллекта в управлении городами, энергоэффективность, интеллектуальные транспортные системы и экологические решения, а также поделились мнениями о краткосрочных и долгосрочных планах в этих направлениях.

В рамках форума доценту Рурского университета Элхану Садыгзаде, входящему в число 2 процентов лучших ученых мира, была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в деятельности диаспоры".

Форум, который модерировала член правления Альянса азербайджанцев Германии и руководитель Азербайджанского дома в Штутгарте Гюнай Мирзоева, продолжился панельными дискуссиями, презентациями и встречами для профессионального общения. Темами панельных обсуждений стали "Smart City и европейский опыт градостроительства", а также "Города будущего, строительство, цифровизация и устойчивое развитие".

Большой интерес у гостей вызвала выставка фотографий немецких архитектурных памятников в Азербайджане, организованная на площадке проведения форума.

В рамках форума между Бранденбургским технологическим университетом Германии и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства был подписан "Меморандум о взаимопонимании в сфере будущих научных исследований и разработок".

Напомним, что состоявшийся 22 июня 2024 года в Берлине в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе, а также прошедший 1 ноября 2025 года в Кёльне в рамках "Года Конституции и Суверенитета" II Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе, сыграли важную роль в обеспечении преемственности данного проекта и формировании его основных принципов.