Китайский мегаполис превращает высотки в единый гигантский дисплей

В китайском городе Циндао находится уникальный световой комплекс, который пользователи социальных сетей уже сравнивают с футуристическим Найт-Сити из популярной игры Cyberpunk 2077.

Как сообщает Day.Az, каждый вечер 53 небоскреба, расположенные вдоль бухты Фушань, одновременно превращаются в единый гигантский экран.

Более 3 миллионов светодиодов создают масштабные световые шоу, анимации и рекламные ролики, охватывая фасады зданий на протяжении почти трех километров.