https://news.day.az/world/1839703.html Китайский мегаполис превращает высотки в единый гигантский дисплей - ВИДЕО В китайском городе Циндао находится уникальный световой комплекс, который пользователи социальных сетей уже сравнивают с футуристическим Найт-Сити из популярной игры Cyberpunk 2077. Как сообщает Day.Az, каждый вечер 53 небоскреба, расположенные вдоль бухты Фушань, одновременно превращаются в единый гигантский экран.
Китайский мегаполис превращает высотки в единый гигантский дисплей - ВИДЕО
В китайском городе Циндао находится уникальный световой комплекс, который пользователи социальных сетей уже сравнивают с футуристическим Найт-Сити из популярной игры Cyberpunk 2077.
Как сообщает Day.Az, каждый вечер 53 небоскреба, расположенные вдоль бухты Фушань, одновременно превращаются в единый гигантский экран.
Более 3 миллионов светодиодов создают масштабные световые шоу, анимации и рекламные ролики, охватывая фасады зданий на протяжении почти трех километров.
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