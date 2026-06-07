Поляк установил мировой рекорд под водой

59-летний житель Польши Станислав Одбищалек установил новый мировой рекорд, преодолев 120 метров под водой на одном дыхании.

Как передает Day.Az, для достижения рекорда мужчина опустился на дно бассейна и непрерывно двигался по нему в течение 2 минут 40 секунд, не всплывая на поверхность и не используя дыхательное оборудование.

По словам рекордсмена, подготовка к испытанию заняла около полутора лет. В этот период он уделял особое внимание тренировке легких и развитию выносливости.