В Китае появились гигантские фонтаны в форме бамбука

В китайском городе Чэнду начал работу необычный архитектурно-фонтанный комплекс.

Как сообщает Day.Az, главной особенностью этого комплекса стали башни высотой около 40 метров, выполненные в виде стеблей бамбука.

Новая достопримечательность уже привлекла внимание жителей и туристов.