https://news.day.az/unusual/1839795.html В Китае появились гигантские фонтаны в форме бамбука - ВИДЕО В китайском городе Чэнду начал работу необычный архитектурно-фонтанный комплекс. Как сообщает Day.Az, главной особенностью этого комплекса стали башни высотой около 40 метров, выполненные в виде стеблей бамбука. Новая достопримечательность уже привлекла внимание жителей и туристов.
В Китае появились гигантские фонтаны в форме бамбука - ВИДЕО
В китайском городе Чэнду начал работу необычный архитектурно-фонтанный комплекс.
Как сообщает Day.Az, главной особенностью этого комплекса стали башни высотой около 40 метров, выполненные в виде стеблей бамбука.
Новая достопримечательность уже привлекла внимание жителей и туристов.
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