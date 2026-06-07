https://news.day.az/world/1839843.html В Армении задержан представитель армянской диаспоры из России Следственный комитет Армении сообщил о задержании заместителя председателя организации "Армянский деловой совет России" А.Г.
В Армении задержан представитель армянской диаспоры из России
Следственный комитет Армении сообщил о задержании заместителя председателя организации "Армянский деловой совет России" А.Г.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 31 мая 2026 года он прибыл из России в Армению и через Telegram-канал публично пообещал гражданам Армении, проживающим в России, бесплатный проезд на родину, а также решение всех организационных вопросов, связанных с поездкой.
Как утверждает следствие, данные действия были направлены на обеспечение участия граждан в очередных выборах в Национальное собрание Армении, состоявшихся 7 июня.
В настоящее время А.Г. задержан. Следственные действия по делу продолжаются.
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