В Армении задержан представитель армянской диаспоры из России

Следственный комитет Армении сообщил о задержании заместителя председателя организации "Армянский деловой совет России" А.Г.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 31 мая 2026 года он прибыл из России в Армению и через Telegram-канал публично пообещал гражданам Армении, проживающим в России, бесплатный проезд на родину, а также решение всех организационных вопросов, связанных с поездкой.

Как утверждает следствие, данные действия были направлены на обеспечение участия граждан в очередных выборах в Национальное собрание Армении, состоявшихся 7 июня.

В настоящее время А.Г. задержан. Следственные действия по делу продолжаются.